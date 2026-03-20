هيئة الدواء: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتسريع الإفراج عن الأدوية

أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار العمل بكافة المنافذ والموانئ الجمركية خلال عيد الفطر المبارك، لضمان استمرار الإفراج عن شحنات الأدوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية وتوفيرها في السوق المصري دون أي تأخير، مع الالتزام التام بالمعايير الفنية والضوابط المنظمة بما يضمن الجودة والمأمونية.

تأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع انتظام العمل بكافة المنافذ يوم الخميس 19 مارس، مع الإشارة إلى أن عطلة العيد ستقتصر على أول يومين فقط، على أن يُستأنف العمل بدءًا من ثالث أيام العيد، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان استمرار عملية الإفراج الجمركي دون أي انقطاع.

ويواصل فريق الصيادلة التابع لهيئة الدواء المصرية العمل داخل المنافذ الجمركية، لتسهيل وتسريع إجراءات الإفراج، حرصًا على توافر الأصناف الدوائية والمواد الأساسية في السوق المصري، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الدوائي دون أي توقف.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد للأدوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يدعم تلبية احتياجات المرضى في السوق المحلي دون أي انقطاع، ويعكس التزام الهيئة بدورها في حماية صحة المواطنين، والحفاظ على جودة ومأمونية الأصناف الدوائية.