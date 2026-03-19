رئيس هيئة التأمين الصحي يتابع تنفيذ خطة طوارئ عيد الفطر ويُجري جولات مفاجئة على المستشفيات

في إطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر، تابع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، تنفيذ خطة الطوارئ المقررة، من خلال جولات ميدانية مفاجئة على عدد من مستشفيات الهيئة، وذلك للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وانتظام تقديم الخدمة للمنتفعين.

تأتي الجولات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعات الميدانية للمنشآت الصحية، والتأكد من جاهزية التشغيل والطوارئ بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة خلال أجازة العيد.

شملت الجولات مستشفيات النيل بمحافظة القليوبية، ومدينة نصر، إلى جانب مستشفيات المقطم، والنصر حلوان بمحافظة القاهرة، حيث تفقد رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ، الرعايات المركزة، والأقسام الداخلية، إلي جانب المعامل وبنوك الدم والصيدليات، ووحدات الكلي.

وخلال الجولة، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام جداول النوباتجيات، والتزام الفرق الطبية بأماكن عملها، إلى جانب مراجعة خطط الانتشار وآليات التعامل مع الحالات الحرجة.

أكد رئيس الهيئة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الطبية، مع ضرورة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وضمان تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة والجودة المطلوبة على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات.

شدد الدكتور أحمد مصطفى، على أهمية المتابعة اللحظية من خلال غرف الطوارئ بالفروع، وتعزيز التنسيق الكامل بين المستشفيات والعيادات، بما يضمن تيسير حصول المرضى على الخدمة دون أي معوقات، موجّهًا بضرورة الاستمرار في المرور الميداني وتكثيف أعمال الرقابة طوال فترة العيد.

وفي ختام جولاته، وجّه رئيس الهيئة الشكر لكل الأطقم الطبية والإدارية على جهودهم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والجاهزية، لضمان تقديم خدمة طبية تليق بمنتفعي الهيئة خلال إجازة عيد الفطر.