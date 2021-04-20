 وزير خارجية الجزائر: أمن ليبيا واستقرارها هدفنا الوحيد - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أبريل 2021 4:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية الجزائر: أمن ليبيا واستقرارها هدفنا الوحيد

طرابلس - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 3:38 م

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن أمن ليبيا واستقرارها يظل هدف الجزائر الوحيد.

 

وقال بوقادوم -وفقا لبوابة (الوسط الليبية) اليوم الثلاثاء- إن زيارته لليبيا فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية، لافتا إلى دعم بلاده المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف الليبية.

 

وأوضحت (الوسط الليبية) أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بحث مع بوقادوم والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

يشار إلى أن بوقادوم وصل -أمس- إلى العاصمة (طرابلس) في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك