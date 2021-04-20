وزير خارجية الجزائر: أمن ليبيا واستقرارها هدفنا الوحيد

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أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن أمن ليبيا واستقرارها يظل هدف الجزائر الوحيد.

وقال بوقادوم -وفقا لبوابة (الوسط الليبية) اليوم الثلاثاء- إن زيارته لليبيا فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية، لافتا إلى دعم بلاده المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف الليبية.

وأوضحت (الوسط الليبية) أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بحث مع بوقادوم والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن بوقادوم وصل -أمس- إلى العاصمة (طرابلس) في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري.