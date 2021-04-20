رئيس يويفا عن أزمة دوري السوبر: كرة القدم ستخرج أقوى من أي وقت مضى

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللعبة ستخرج أقوى من أي وقت مضى بعد الأزمة الحالية الناجمة عن إنشاء دوري السوبر الأوروبي وانفصال كبار أندية أوروبا عن البطولة الأعرق في القارة "دوري الأبطال".

وقال تشيفرين في تصريحات بالاجتماع الذي يعقده اليويفا صباح اليوم الثلاثاء :"الأزمة التي بدأت منذ أكثر من عام بقليل (كورونا) ستجعلنا أقوى. ليس هذا فقط لكن كرة القدم ستخرج أقوى من أي وقت مضى."

وأضاف :"هذه الأزمة (السوبر الأوروبي) ستجعلنا أقوى، وستجعل كرة القدم أقوى من أي وقتٍ مضى، لأن السلطات أدركت أخيرًا مدى أهمية كرة القدم للمجتمع الأوروبي".

وتابع السلوفيني :"لقد أثبتت هذه الأزمة إلى الأبد أن كرة القدم متأصلة في الحمض النووي لمجتمعنا الأوروبي، إنها جزء من تاريخ قارتنا وذكرياتنا الجماعية. لقد كانت واحدة من أعظم قصص نجاح أوروبا لأكثر من قرن".

وواصل :"هذه الأزمة ستجعلنا أقوى، وستجعل كرة القدم أقوى من أي وقت مضى، لأن مسابقاتنا أعادت الأمل عندما توقف العالم بأسره".

وأكمل :"سنخرج أقوى من هذه الأزمة، وستكون كرة القدم أقوى من أي وقت مضى لأننا سنرتقي إلى مستوى التحدي الصعب المتمثل في تشكيل مستقبل مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي".