 الإمارات تدين مقتل الرئيس التشادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تدين مقتل الرئيس التشادي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 11:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 11:27 م

أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إنتو، ووصفته بالعمل الجبان الذي طال صديقا شجاعا عمل بإخلاص طوال العقود الماضية من أجل استقرار وازدهار بلاده.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، عن تعازيها الحارة إلى أسرة الرئيس الراحل وإلى الشعب التشادي الصديق، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع جانب الشعب في هذه الظروف.

ودعت الوزارة إلى انتقال سلمي للسلطة بما يحقق أمن واستقرار التشاد والمنطقة، وتوفير الأجواء لحوار سياسي سلمي يمكّن تشاد من اجتياز هذه المرحلة بسلام.

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