 السعودية: عودة السفر لا تنطبق على البلدان «العشرين المحظورة» بينهم مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: عودة السفر لا تنطبق على البلدان «العشرين المحظورة» بينهم مصر

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 5:23 م

أكدت الخطوط الجوية السعودية استمرار تعليق السفر للدول العشرين المفروض عليهم حظر بسبب كوفيد-19 في 3 فبراير الماضي، وذلك بعد رفع تعليق السفر في 17 مايو الحالي.

جاء ذلك في رد من الخطوط السعودية على استفسار عبر تويتر بشأن ما إذا كان سيجري رفع تعليق السفر عن جميع الدول، حيث قالت: "رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 17 مايو 2021، لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا".

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت تعليق دخول الوافدين من 20 دولة وهي: (الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان ، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر ، والهند، واليابان).

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