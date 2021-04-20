تعليم مطروح: انطلاق امتحانات النقل بجميع المراحل الاثنين المقبل

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه تقرر انطلاق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني، يوم الإثنين المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، مع قيادات المنطقة التعليمية، حيث تم استعراض ايجابيات وسلبيات المرحلة الماضية والامتحان التقني التجريبي الأول الشهادة الثانوية والذي يجري على مدار 3 أيام خلال هذا الأسبوع لبيان مدى كفاءة الشبكات الإلكترونية.

وأكد الاجتماع، ضرورة متابعة جولات المتابعة الميدانية بجميع مدارس المحافظة، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية لمنهج شهر أبريل، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وسبل الوقاية للتعامل الأمثل مع الأمراض الفيروسية المعدية، لضمان سلامة أبنائنا الطلاب بكافة المدارس.