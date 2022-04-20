شيرين عبد الوهاب تكشف سبب عدم ظهورها في مقالب رامز جلال

قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالرد على سبب عدم ظهورها في برنامج الفنان رامز جلال، الذي يتم تقديمه كل موسم رمضان، ويتضمن مقالب في معظم نجوم مصر والوطن العربي.

ونشرت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام من خلال خاصية "استوري" التي قامت بالسماح لجمهورها بتوجيه أسئلة لها، وعلق على سبب عدم ظهورها في برنامج رامز جلال والهروب من المقلب، قائلة: "عشان رامز صاحبي وعارف طباعي وهو عارف اني ميتعملش معايا كدة".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب قد قدمت أغنية تحمل اسم «يا معافر»، وتجاوزت 8 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأغنية التي طرحتها على شكل فيديو كليب كدعاية لأحد البنوك، تزامنا مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم.