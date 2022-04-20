ارتفاع أسعار النفط مع تسجيل مخزون الخام الأمريكي أكبر تراجع له منذ 2021



سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية تحسن النشاط الصناعي في الصين وتراجع مخزون الخام الأمريكي، مع تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات في السوق العالمية على خلفية تراجع إنتاج روسيا بسرعة..



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 103 دولارات للبرميل بعد تراجعه أمس بأكثر من 5%. يأتي ذلك في الوقت الذي استأنفت فيه مختلف الشركات في مدينة شنغهاي الصينية بدءا من شركات صناعة السيارات إلى مراكز التسوق، نشاطها، حيث تسعى المدينة إلى التعافي من التداعيات الاقتصادية لإجراءات الإغلاق التي فرضتها المدينة خلال الأسابيع الماضية بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 02ر8 مليون برميل وهو أكبر تراجع منذ يناير 2021.



وكانت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من اليوم قد أظهرت تراجع إنتاج روسيا من النفط خلال أول 19 يوما من الشهر الحالي بنسبة 2ر8% مقارنة بمتوسط الإنتاج خلال مارس الماضي.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بنحو 5ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الحكومية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بياناتها الأسبوعية بشأن المخزون.



وفي حال تأكيدها تراجع المخزون بنفس أرقام معهد البترول فسيكون التراجع هو الأكبر منذ أوائل فبراير الماضي.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بمقدار 28 سنتا إلى 84ر102 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 22 سنتا 47ر107 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.