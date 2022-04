رئيس المجلس الأوروبي: التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا

وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة كييف، وذلك بعد زيارة للعاصمة الأوكرانية، قام بها في وقت سابق من الشهر الجاري، لإبداء الدعم للبلد الذي يواجه غزوا روسيا.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، صورًا تعبر عن تضامنه مع الأوكرانيين، وعلق عليها: «في بورودينكا، مثل بوتشا والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا، ولا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة».

وبعد يوم من بدء معركة دونباس، وجهت روسيا الأربعاء، إنذارا جديدا للمقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا محتجزين في ماريوبول من أجل الاستسلام، فيما أعلنت كييف التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من المدينة.

من جهته، قال قيادي في قوة مشاة البحرية الأوكرانية، التي تدافع عن آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول: «ربما نواجه أيامنا إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة».

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن بصدد الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 800 مليون دولار.





In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe