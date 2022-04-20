موسكو: إلقاء اللوم على روسيا ورئيسها في كل شيء دعاية أمريكية تقليدية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إلقاء اللوم على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في كل شيء هو من سمات الدعاية الأمريكية الكلاسيكية.

وأضافت زاخاروفا، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي بأن أسباب التضخم المرتفع في بلاده هما فيروس كورونا وفلاديمير بوتين: "هذه هي دعاية الولايات المتحدة الكلاسيكية، كل ما يفشلون بفعله، يلومون الرئيس الروسي على ذلك".

وتابعت حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك اليوم الأربعاء: "لقد كان لديهم رئيس أمريكي اختاره بوتين، والآن ظهر التضخم، والآن ارتفاع أسعار الطاقة، هذه دعاية أمريكية كلاسيكية".