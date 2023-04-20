إجراء محاولة ثانية لإطلاق أكبر نظام صاروخي في تاريخ الفضاء من الأرض اليوم

من المقرر أن ينطلق من الأرض أكبر نظام صاروخي في تاريخ الفضاء، وذلك لأول مرة، في محاولة ثانية اليوم الخميس.

وكان من المفترض أن تنطلق مركبة "ستارشيب" الفضائية - الخاصة بشركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير، إيلون ماسك - في أول رحلة تجريبية قصيرة، من براونزفيل في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الاثنين الماضي.

إلا أنه قد تم إرجاء ذلك قبل وقت قصير من الموعد المخطط للإطلاق، بسبب مشكلة في أحد الصمامات.

ويهدف نظام "ستارشيب" الصاروخي، إلى تمكين القيام بالمهمات الفضائية المأهولة إلى القمر والمريخ في المستقبل.

وقد تم تصميم النظام الفضائي بحيث يمكن إعادة استخدام المركبة الفضائية والصاروخ بعد العودة إلى الأرض.