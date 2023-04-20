 إجراء محاولة ثانية لإطلاق أكبر نظام صاروخي في تاريخ الفضاء من الأرض اليوم - بوابة الشروق
الخميس 20 أبريل 2023 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

إجراء محاولة ثانية لإطلاق أكبر نظام صاروخي في تاريخ الفضاء من الأرض اليوم

د ب أ
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:49 ص

من المقرر أن ينطلق من الأرض أكبر نظام صاروخي في تاريخ الفضاء، وذلك لأول مرة، في محاولة ثانية اليوم الخميس.

وكان من المفترض أن تنطلق مركبة "ستارشيب" الفضائية - الخاصة بشركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير، إيلون ماسك - في أول رحلة تجريبية قصيرة، من براونزفيل في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الاثنين الماضي.

إلا أنه قد تم إرجاء ذلك قبل وقت قصير من الموعد المخطط للإطلاق، بسبب مشكلة في أحد الصمامات.

ويهدف نظام "ستارشيب" الصاروخي، إلى تمكين القيام بالمهمات الفضائية المأهولة إلى القمر والمريخ في المستقبل.

وقد تم تصميم النظام الفضائي بحيث يمكن إعادة استخدام المركبة الفضائية والصاروخ بعد العودة إلى الأرض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك