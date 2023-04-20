وزارة الرياضة تعلن عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

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أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري في الدعاوي أرقام ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢، ٧٠٤٥٦، ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه.

حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم ٢٣٣ لسنه ٢٠٢٣ بمضمون هذا الحكم وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عاديه بها بند انتخاب وذلك لاستكمال مده مجلس الإدارة في دورته الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٥.

وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعه تنفيذ احكام هذه القرارات.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم 16 من أبريل الجاري، بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

جاء هذا الحكم تنفيذا للائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية ومطبقة على نادي الزمالك منذ بطلان لائحته الخاصة.

وتنص هذه اللائحة على زوال عضوية مجلس الإدارة إذا صدر ضده حكم بالحبس، في أي قضية، على أن يصدر قرار إلزامي بذلك من مجلس الإدارة.