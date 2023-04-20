مزراوي يلمح إلى رحيله عن بايرن ميونخ

كشف المغربي نصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ الألماني، النقاب أنه ليس راضيا عن وقت المشاركة الذي حظي به مع الفريق مؤخرا، وأنه لا يستبعد السعي للانتقال لفريق آخر في سوق الانتقالات الصيفية.

كان مزراوي قد انضم إلى بايرن ميونخ في العام الماضي ،قادما من أياكس الهولندي في صفقة انتقال حر، لكنه غاب لفترة بعد كأس العالم 2022 بسبب مشكلات في القلب نتجت عن إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وعاد مزراوي إلى الملاعب في أذار/مارس الماضي لكنه لازم مقعد البدلاء دون المشاركة في ست مباريات، ولعب لدقيقة واحدة فقط منذ تولي توماس توخيل منصب المدير الفني للفريق قبل أربعة أسابيع.

وقال مزراوي في تصريحات لصحيفة "بيلد" نشرتها اليوم الخميس :"كافحت من أجل مكاني بالفريق في الجزء الأول من الموسم، وأظهرت ما يمكنني القيام به، وقد عدت من مشكلة القلب."

وأضاف :"الآن يبدو الأمر وكأنني منسيا، حتى لو كانت هذه كلمة كبيرة. كرة القدم هي كرة القدم، يجرى تقييم جودتك حسب آخر مباراة لك فقط. لكن مر وقت طويل بالنسبة لي. وهذا يكفي".

وتابع :"منذ عودتي، لا أعد الخيار الثاني لمركزي، وإنما الثالث أو الرابع."

ونظرا لذلك، كشف مزراوي أنه يقيم الخيارات المتاحة أمامه، ولا يستبعد الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، وقال مزراوي :"أنا محارب، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فهذا شيء لا أريده، كما أن هذا ليس ما أستحقه."

وأتم:"الوقت لا يزال مبكرا على الحديث بشأن ما سيحدث في الصيف. لكن أحيانا تحدث الأمور بشكل سريع في كرة القدم."