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حكومة باربادوس تعترف بدولة فلسطين

وكالات
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 10:52 ص | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 10:52 ص

قررت حكومة باربادوس، إحدى دول منطقة الكاريبي الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزيرة خارجية باربادوس كيري سيموندز، في بيان، اليوم السبت، إنهم قرروا الاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتساءل سيموندز: "كيف يمكننا أن نقول إننا نريد حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين؟"، مشيرا إلى أن قرار الاعتراف بفلسطين لن يؤثر على علاقات باربادوس مع إسرائيل.

ولفت سيموندز إلى أن بلاده دعت دائماً إلى حل الدولتين في فلسطين في الأمم المتحدة.

كما انتقد سيموندز عدم اعتراف بلاده بدولة فلسطين حتى الآن، مؤكداً أن الوقت حان لتصحيح هذا "الخطأ".

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