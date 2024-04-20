مجلس الوزراء: طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو كان أمرا مؤقتا

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو جرام كان أمرا مؤقتا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن طرح السكر بهذا السعر المخفض كان مرتبطًا بضخ كميات ضخمة من السكر للأسواق للتخفيف عن المواطنين.

وأوضح أن سعر السكر وقت إطلاق المبادرة، كان يباع لدى التجار بسعر يصل إلى 55 جنيها بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في خفض السعر لدعم المواطن، لا سيما بعد تراجع سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، حيث وصل السعر حاليا إلى 37 جنيها للكيلو جرام.

وشدد الحمصاني، على أن السعر الحالي السكر البالغ 37 جنيها لا يجب أن تتم مقارنة بسعر 27 جنيها، لكنه يُقارن بسعر 54 جنيها.