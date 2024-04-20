نسرين أسامة أنور عكاشة: التواصل والمحبة والود بين والدي وصلاح السعدني لم ينقطع

تحدثت الإذاعية نسرين أنور عكاشة، عن العلاقة بين والدها والفنان الراحل صلاح السعدني الذي وافته المنية الجمعة.

وقالت نسرين في تصريحات لبرنامج «العاشرة» الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إن السعدني كان من أصدقاء والدها المقربين على مدار فترات كبيرة، وظلت الصداقة مستمرة، واستمرّ التواصل بينهما على الجانب الإنساني والفني.

وأضافت أن التواصل والمحبة والود بين والدها وصلاح السعدني لم ينقطع، متابعة: «كانت الروح واحدة والأرضية الفكرية والوعي واحد».

ولفتت إلى أن والدها والسعدنى تشابها فى الصفات الإنسانية، وقالت: «كان يشبه والدي في أشياء كثيرة، فهو ابن البلد المصرى الجدع الذي يحب الناس ولديه هدف ورسالة يريد إيصالها».



وغيب الموت الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وشُيِّع جثمانه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.