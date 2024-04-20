بايدن يعلن إنتاج أول 90 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بالولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنتاج أول 90 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال خطاب حملته الانتخابية في واشنطن، إنه بحلول نهاية عام 2024، تخطط الولايات المتحدة لتخصيب حوالي طن من الوقود المخصب المخصص للمفاعلات النووية الأمريكية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: «اليوم يمكنني أن أعلن أن المصنع الواقع في جنوب أوهايو أنتج أول 200 رطل (أكثر من 90 كيلوجراما) من هذا اليورانيوم المخصب القوي».

يذكر أن الولايات المتحدة تسعى للتخلي عن استخدام اليورانيوم المستورد من روسيا، واستبداله باليورانيوم المنخفض التخصيب الأمريكي.

وتخطط السلطات الأمريكية لتطوير وتوسيع استخدام المفاعلات المصغرة من الجيل الجديد.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت في فبراير الماضي، أن قطاع الصناعات النووية الأمريكية يتوقع حظر واشنطن استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا العام الجاري.

وكانت معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية قد أظهرت في فبراير الماضي بأن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا، وهو أقصى مستوى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات.