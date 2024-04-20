 إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 10:43 م

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة منشأة القناطر في حافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ميكروباص، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك