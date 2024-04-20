تحدث الفنان إياد نصار، عن أسباب تركيزه على الدراما في الفترة الأخيرة وابتعاده عن السينما.
وقال خلال مقابلة لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، إنه يحب السينما، لكنه لم يجد خلال الفترة الماضية أفلاما تشبه ما يحبه مثل أعماله السابقة «الفيل الأزرق»، و«كازبلانكا»، و«أولاد رزق»، و«الممر».
وأضاف أن السينما تركز في الآونة الأخيرة على الأفلام الكوميدية السهلة، مؤكدا أنها منطقة لا تناسبه.
وتابع: «لما السينما بتذهب لمنطقة الكوميديا لا أشعر بأن لي مكان فيها، ولما ترجع السينما في مشروعات كبيرة هرجع أشارك فيها، أنا بحب السينما».
وأوضح أنه لا يحب تصنيف المسلسلات، سواءً مسلسلات خاصة لرمضان أو منصات أو موسمية، مشددًا على أهمية احترام المشاهد وتقديم مادة حقيقية له دون النظر إلى التصنيفات.
وتابع: «أنا عقدي مع المشاهدين إني أقدم أعمال محترمة، مش مؤذية ولا مستفزة، وأكون مخلص في شغلي، وأني أشارك في عمل محترم مش تافه».
وأكد أن مجهوداته تكللت في الدراما خلال السنوات الماضية بالمشاركة في العديد من الأعمال المميزة التي تعد علامات درامية الفارقة، قائلا: «عندما يقال إيه العلامات الموجودة في الدراما في آخر سنين، يقال أسماء منها 3 أو 4 أعمال شاركت فيها، مش موضوع سهل للممثل لكن بفضل ربنا».