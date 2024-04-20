تحدث الفنان إياد نصار، عن أسباب تركيزه على الدراما في الفترة الأخيرة وابتعاده عن السينما‎.‎

وقال خلال مقابلة لبرنامج «‏Spot Light‏» عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، ‏إنه يحب السينما، لكنه لم يجد خلال الفترة الماضية أفلاما تشبه ما يحبه مثل أعماله السابقة «الفيل الأزرق»، ‏و«كازبلانكا»، و«أولاد رزق»، و«الممر».‏

وأضاف أن السينما تركز في الآونة الأخيرة على الأفلام الكوميدية السهلة، مؤكدا أنها منطقة لا ‏تناسبه.

وتابع: «لما السينما بتذهب لمنطقة الكوميديا لا أشعر بأن لي مكان فيها، ولما ترجع السينما ‏في مشروعات كبيرة هرجع أشارك فيها، أنا بحب السينما».‏

وأوضح أنه لا يحب تصنيف المسلسلات، سواءً مسلسلات خاصة لرمضان أو منصات أو ‏موسمية، مشددًا على أهمية احترام المشاهد وتقديم مادة حقيقية له دون النظر إلى التصنيفات.‏

وتابع: «أنا عقدي مع المشاهدين إني أقدم أعمال محترمة، مش مؤذية ولا مستفزة، ‏وأكون مخلص في شغلي، وأني أشارك في عمل محترم مش تافه».‏

وأكد أن مجهوداته تكللت في الدراما خلال السنوات الماضية بالمشاركة في العديد من الأعمال ‏المميزة التي تعد علامات درامية الفارقة، قائلا: «عندما يقال إيه العلامات الموجودة في الدراما ‏في آخر سنين، يقال أسماء منها 3 أو 4 أعمال شاركت فيها، مش موضوع سهل للممثل لكن ‏بفضل ربنا».‏