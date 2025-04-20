ريال مدريد ينجو من فخ بلباو بفوز في الوقت القاتل ويواصل مطاردة برشلونة

نجح ريال مدريد في اقتناص فوز ثمين من أنياب أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ورغم السيطرة الميدانية الواضحة للميرنجي على مجريات اللقاء، فإن لاعبي الفريق الملكي واجهوا صعوبات كبيرة في اختراق التنظيم الدفاعي الصلب للفريق الباسكي، وسط تألق ملحوظ لحارس بلباو وخط دفاعه الذي تصدى لكافة المحاولات الهجومية على مدار الشوطين.

المباراة شهدت لحظة جدلية في الدقيقة 79، بعدما سجل فينيسيوس جونيور هدفًا لريال مدريد، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو "فار"، بداعي وجود تسلل على الشاب البرازيلي هندريك في بداية الهجمة.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن اللقاء يتجه نحو التعادل، تمكن النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي من تسجيل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 93، ليشعل مدرجات البرنابيو ويمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع المنافسة على لقب الليجا.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، مقلصًا الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع، محافظًا على موقعه ضمن المربع الذهبي.

فوز ريال مدريد في اللحظات الأخيرة يؤكد إصرار الفريق على القتال حتى الرمق الأخير، ويُبقي آماله قائمة في قلب موازين المنافسة على اللقب خلال الجولات المقبلة.