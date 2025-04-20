أعلن مسئولون في جامعة ولاية فلوريدا استئناف الدراسة في الجامعة غدا الاثنين، بعد أربعة أيام من إطلاق نار مميت في الحرم الجامعي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.

ومن المقرر منح الطلاب والمعلمون خيار المشاركة في المحاضرات عن بعد أو حضوريا، وذلك حسب نوعية الدراسة.

وقال رئيس جامعة ولاية فلوريدا، ريتشارد ماكالو، في رسالة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إن الجامعة ألغت جميع سياسات الحضور الإلزامي التي قد تؤثر على الدرجات، لذا لن يُعاقب الطلاب إذا اختاروا عدم الحضور إلى الدراسة بشكل شخصي.

وأشار ماكالو أيضا إلى أن الطلاب يمكنهم طلب الحصول على درجة غير كاملة في المقرر إذا شعروا بأنهم غير قادرين على إكماله.

وقالت الشرطة إن المسلح، الذي تم التعرف عليه على أنه ابن زوجة نائب لقائد الشرطة، وصل إلى الحرم الجامعي قبل ساعة من إطلاق النار يوم الخميس، وبقي بالقرب من موقف سيارات، ثم بدأ يتنقل بين المباني والساحات الخضراء وهو يطلق النار من مسدس، وذلك قبل وقت الغداء.

وأشارت شرطة تالاهاسي إلى أنه في غضون نحو 4 دقائق، واجه رجال الشرطة الطالب في جامعة ولاية فلوريدا، فينِكس إكنر، البالغ من العمر 20 عاما، وأطلقوا عليه النار مما أسفر عن إصابته.