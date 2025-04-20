مقتل شخص جراء استهداف إسرائيلي سيارة بمنطقة كوثرية السياد جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل شخص في استهداف إسرائيلي لسيارة على طريق عام كوثرية السياد - الشرقية جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت صباح الأحد، سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، قائلة إنه لوحظ تحليق كثيف للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في المنطقة.

بالصورة: إستهداف سيارة في منطقة كوثرية السياد pic.twitter.com/NenvHBIJY4 — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) April 20, 2025

من موقع الاستهداف الإسرائيلي على طريق عام كوثرية السياد - الشرقية جنوب لبنان pic.twitter.com/xG0AenVTBU — Annahar النهار (@Annahar) April 20, 2025

والثلاثاء الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.