بن أفليك في تصريح مثير: بذلة باتمان كانت مروعة وجعلتني أتصبب عرقا

في تصريحات مثيرة للجدل، أدلى بها الفنان الأمريكي المعروف بن أفليك لمجلة الرجل الشهرية الأمريكية GQ، انتقد البذلة المخصصة لشخصية باتمان، التي ارتداها على مدار فيلمين عُرضا عامي 2016 و2017، ووصفها بأنها "مروعة جعلته يتصبب عرقاً ويفقد تركيزه في الدور".

وقال أفليك في حواره مع المجلة الأمريكية: "هذه البدلة كانت مروعة بكل المقاييس، فالأمر لا يتعلق فقط بما يراه الناس من أنها محكمة الصنع وجيدة، ولكنها كانت تولد حرارة مريعة جعلتني أتصبب عرقاً بغزارة، وأوقات كنت أشعر أنني غير قادر على التنفس، خصوصاً عندما أرتدي القناع، لدرجة أني أشعر أن من يصنعونها يفكرون فقط في الشكل الذي يجب أن تكون عليه الشخصية، بغض النظر عن البعد الإنساني للفنان الذي يرتديها".

وأضاف: "حتى مؤدو الحركات الخطيرة المدربون على أعلى مستوى، لا يمكنهم ارتداء هذا النوع من البذلات لفترات طويلة، فأقصى مدة يستطيعون عندها تحمّل ارتداء هذه البذلات هي 45 دقيقة فقط، وبعدها يبدأون الدخول في نوع من (السكتات الحرارية)" – ساخرًا من صعوبة ارتداء هذه البذلة.

وأكد أفليك "أن النتيجة الطبيعية للحرارة التي تولدها هذه البذلة أنني كفنان لا أستطيع التركيز في الدور، وأجد صعوبة كبيرة في تقديمه"، واصفاً الأمر بقوله: "بدلاً من أن تدخل في إحساس الشخصية، التي هي بطل في الحقيقة وتشعر بأحاسيسه، فإنك تُصاب بحالة بديلة رغماً عنك، تتمثل في الإجهاد الشديد والتعرق المفرط".

وقد جسّد أفليك شخصية باتمان مرتين، الأولى عام 2016 في فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice - باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة، والثانية عام 2017 في فيلم Justice League - رابطة العدالة.

بذلة "باتمان" من تصميم مصمم الأزياء الهوليوودي الشهير مايكل ويلكنسون، الذي ترشّح لجائزة الأوسكار أكثر من مرة، وتم صنعها من عدة طبقات من مادتي الليكرا والفوم، وكان ارتداؤها يستغرق من بن أفليك حوالي 25 دقيقة كاملة، وبمساعدة أكثر من 6 مساعدين متخصصين في الأزياء.

وفي حوار سابق لويلكنسون، مصمم الأزياء، عام 2015، وصف خوذة البذلة بأنها "هندسة مذهلة" ومتطورة للغاية، مؤكداً: "في أفلام سابقة لباتمان، كان لا يمكن للممثل أن يتحرك برأسه أبداً"، ووصف الخوذة الحالية التي ارتداها أفليك في أفلامه بأنها "مريحة ومرنة للغاية"، ومكّنته من أداء دوره بشكل طبيعي جداً وقوي، بما يتناسب مع طبيعة باتمان البطل.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنال فيها هذه النوعية من البذلات هجوماً وانتقاداً من الفنانين الذين يرتدونها، ففي عام 1997، عندما جسّد جورج كلوني شخصية باتمان في فيلم Batman & Robin، تم انتقاد البذلة بلفظ معيب، وعزت النقاد وقتها الأداء "الفقير والمتواضع" لكلوني في هذا الفيلم إلى هذه البذلة غير المريحة على الإطلاق.