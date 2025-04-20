مسئول تركي: ثمة فرص لشراكات استثمارية مع سوريا بمجال الموانئ

قال نائل أولباق رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (دييك)، اليوم الأحد، إن هناك فرصا لشراكات استثمارية سريعة مع سوريا في مجال الموانئ والمنشآت المتعلقة بها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح "أولباق"، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم عقب زيارة استمرت يومين إلى العاصمة السورية دمشق، برفقة وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر، أشار في اجتماع بدمشق، إلى وجود بعض الموانئ والمنشآت لا يرغبون في تشغيلها، وإنهم مستعدون للتعاون مع من يرغب في تشغيلها.

وقال أولباق، في تعليقه على كلام الوزير السوري: "أرى أن هذا من المجالات التي يمكن الدخول فيها بسرعة، لأننا لا نتحدث هنا عن استثمار من الصفر، بل عن منشآت قائمة حاليا لكنها خاملة وغير فعالة".

وأشار إلى أهمية الزيارة التي جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، موضحا أنهم التقوا أولا بوزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

وذكر أولباق، أنهم بحثوا مع الشعار الجوانب الاستثمارية.