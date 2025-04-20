كوريا الشمالية تنتقد تخفيف ترامب لقواعد تصدير الأسلحة الأمريكية

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأحد تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا لقواعد تصدير الأسلحة المحلية، واصفة إياها بأنها خطوة تهدف إلى "توسيع نطاق الحروب".

وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة هذه الانتقادات، مستشهدة بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 9 أبريل والذي ينص على مراجعة القواعد التي تحكم صادرات المعدات العسكرية الأمريكية، بهدف تسهيل المبيعات الخارجية للمنتجات الدفاعية.

وزعمت الوكالة أن مبيعات الأسلحة تعمل كأداة رئيسية في تعزيز السياسة الخارجية الأمريكية الرامية إلى فرض الهيمنة، متهمة واشنطن بتزويد أتباعها بالمعدات الحربية بعد اندلاع الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة.

وقالت إن مبيعات الأسلحة الأمريكية قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، حيث تتدفق معظم المعدات العسكرية المصدرة إلى أيدي "دعاة الحرب" في أوروبا والشرق الأوسط" ، بحسب وكاالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

واتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بـ"تشجيع التوسع في الحروب"، بينما تتظاهر بالتوسط في المحادثات والمفاوضات، مضيفة أن العواقب واضحة عندما يتم نقل الوسائل الفتاكة الأمريكية إلى قوى الحرب "بالوكالة".