قدم الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، تفسيرا لعدم رده على عملية نفذها مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) لاقتحام سفينة إيرانية في خليج عُمان، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، المسئول عن تنسيق عمليات الجيش الإيراني والحرس الثوري، إنه امتنع عن مهاجمة القوات الأمريكية بسبب وجود أفراد من عائلات طاقم السفينة على متن "توسكا".

وأوضح في بيان: "نظرا لوجود بعض أفراد عائلات طاقم السفينة، واجهنا قيودا من أجل حماية حياتهم وضمان سلامتهم، حيث كانوا معرضين للخطر في كل لحظة".

وتعهد مقر "خاتم الأنبياء" باتخاذ "الإجراءات اللازمة ضد الجيش الأمريكي" مستقبلا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء استيلاء الولايات المتحدة على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نأمل أن تتبنى جميع الأطراف المعنية موقفا مسئولا، وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وأن تتجنب تصعيد التوترات أو تعميق الخلافات".

وأضاف: "مضيق هرمز ممر مائي دولي، وضمان حرية الملاحة فيه يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي".

كما دعت الصين إلى استئناف التشغيل الطبيعي للممر الملاحي.