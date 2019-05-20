الشرطة البريطانية تعتقل شخصا اعتدى على سياسي بريطاني مؤيد لبريكست

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، رجلا للاشتباه في قيامه بالاعتداء على السياسي البريطاني نايجل فاراج، المؤيد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية أن فاراج كان قد انتهى للتو من خطاب ألقاه بمدينة "نيوكاسل" بشمال شرق انجلترا في إطار الحملة الدعائية لحزبه قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل، عندما تعرض للاعتداء من قبل متظاهر.

وأشارت القناة البريطانية إلى أن المعتدي - الذي قام بسكب شراب من الحليب المغلي على فاراج - يدعى بول كراوثر، ويبلغ من العمر 32 عاما، وقد برر اعتدائه قائلا إن "الغضب والعنصرية التي ينشرها (فاراج) في البلد أكثر تدميرا بكثير من إلقائه بشراب الحليب المغلي".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "بريكست" البريطاني الذي ينتمي إليه فاراج يتصدر السباق نحو شغل 73 مقعدا مخصصا للمملكة المتحدة، من أصل 751 مقعدا في البرلمان الأوروبي.