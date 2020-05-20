تقرير: كونتي غير مهتم بضم فيدال لإنتر

لا يزال برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي يتفاوضان على صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز للفريق الكتالوني، ولكن من الواضح أن لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال لن يكون جزءا من أي صفقة بين الناديين، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء.



ووضع الناديان الأسس الخاصة بالصفقة بالفعل ويأمل برشلونة الآن في دمج اللاعبين في الصفقة للمساعدة في خفض سعر مارتينيز، الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل عن الفريق الإيطالي مقابل 111 مليون يورو، لكن النادي الإسباني لا يرغب في دفع المبلغ بالكامل.



وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الألكتروني اليوم أن برشلونة وضع العديد من اللاعبين على الطاولة، مشيرة إلى أن إنتر بصدد اتخاذ القرار الذي يناسبه.



وأوضحت الصحيفة التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد أن آرتورو فيدال ليس من ضمن اللاعبين الذين يرغب إنتر في التعاقد معهم، وهو ما يثير الدهشة إلى حد ما، إذا ما تم النظر إلى قوة العلاقة التي تربطه بأنتونيو كونتي مدرب الفريق الإيطالي.



وسبق أن عمل فيدال وكونتي بشكل رائع معا في يوفنتوس، حيث ساهما في إعادة الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) إلى قمة كرة القدم الإيطالية.



ورغم ذلك، لا يهتم كونتي بلم الشمل مع فيدال، فيما أشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أنه ربما يدخل الناديان في صفقة بشأن فيدال بشكل منفصل، إذا تغيرت الأمور.



وطرحت ماركا مجموعة من لاعبي برشلونة الذين أبدى كونتي اهتماما بهم، حيث يأتي في مقدمتهم نيلسون سيميدو وجونيور فيربو.



وتم عرض جان-كلير توديبو وصمويل أومتيتي ثنائي برشلونة على إنتر، حيث تم تقييم الأول بـ25 مليون يورو ، لكن أومتيتي لايرغب في مغادرة ملعب (كامب نو) في تلك الفترة.



وفي نهاية تقريرها، كشفت ماركا أن كونتي لديه تقارب خاص مع إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، مضيفة أنه سيكون على رأس قائمة خياراته، لكن لاعب الوسط الكرواتي أوضح أنه لن يوقع لإنتر.