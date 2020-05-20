نجم المنتخب السعودي السابق يشارك في حملة الاتحاد الآسيوي «إيقاف سلسلة المرض»

شارك نجم كرة القدم السعودية السابق محيسن الجمعان في الحلقة الجديدة من حملة "إيقاف سلسلة المرض" التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف تحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشارك في الحلقة الجديدة أيضا المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو مدرب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، ونيكولاس ماريو لاعب منتخب ماكاو، حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء.

ويعد الجمعان من أبرز نجوم كرة القدم السعودية، حيث شارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وساهم في التتويج بلقب كأس آسيا مرتين على التوالي عامي 1984 و1988، كما شارك مع نادي النصر السعودي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000.

وقال الجمعان :"عندما يمر الإنسان بموقف صعب، فإنه ينظر حوله بحثا عن الإلهام، والعاملون في الخطوط الأمامية خلال هذه الجائحة كانوا مصدر الإلهام بالنسبة لنا، حيث أن مساهماتهم للمجتمع كانت ثمينة ولن ننساها على الإطلاق."

وأضاف :"بعض الدول نجحت في إيقاف منحنى الوباء، ولكن المعركة لا زالت مستمرة، وأرجو من الجميع أن يحافظوا على صبرهم، ويحاولوا الاستفادة من النظام الجديد للحياة لحين تطوير لقاح للفيروس، وأذكر الجميع بضرورة الاستمرار في عمل الخير في هذه الأوقات الصعبة، وأن ينتبهوا لصحتهم وسلامتهم."

أما بوستيكوجلو، الذي قاد منتخب أستراليا إلى الفوز بلقب كأس آسيا 2015 على أرضها، كما قاد نادي يوكوهاما مارينوس إلى التتويج بلقب الدوري الياباني الموسم الماضي، فقد تقدم بالشكر إلى الطواقم الطبية، قائلا :"أريد أن أشكر العاملين في مجال الصحة، الذين يعتبرون الأبطال الحقيقيين في مواجهة جائحة كورونا، تفانيهم وعملهم الإنساني في هذه الطروف الصعبة كان مصدر إلهام حقيقي، حيث ساعدوا في إنقاذ الكثير من الأرواح."

وأضاف :"أشكر جماهير كرة القدم الآسيوية على قيامهم بدورهم في تطبيق القواعد الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية، ونأمل قريبا أن نستعيد متعة كرة القدم، ولكن في الوقت الحالي أرجو من الجميع أن يحافظوا على سلامتهم ويساعدوا على كسر سلسلة انتشار المرض."