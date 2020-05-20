 وزير الري يدخل في حجر منزلي لمدة أسبوعين بعد مخالطته محافظ الدقهلية المصاب بكورونا - بوابة الشروق
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وزير الري يدخل في حجر منزلي لمدة أسبوعين بعد مخالطته محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
محمد علاء
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 3:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 3:48 ص

أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، الدخول في حجر منزلي لمدة أسبوعين.

وكتب عبد العاطي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "سألتزم بالحجر المنزلي أسبوعين".

وكان عبد العاطي قد استقبل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، قبل ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وشارك عبد العاطي، عصر الثلاثاء، في الاجتماع، الذي انعقد عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة رئيسي وزراء مصر والسودان ووزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في البلدين.

وأكد وزير الري، في بيان صحفي، مساء الإثنين، أنه بصحة جيدة وأنه اتبع الإجراءات الاحترازية كافة خلال لقائه محافظ الدقهلية.

وخضع وزير الري وعدد من العاملين بالوزارة لفحوصات صباح الثلاثاء للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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