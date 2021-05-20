إيران تسجل 229 حالة وفاة و12428 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 229 حالة وفاة و12428 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و804 آلاف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 77994.

وذكرت أن 5081 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و290 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).