كندا تمدد إغلاق الحدود مع أمريكا شهرا جديدا لمكافحة كورونا

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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، تمديد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة لمدة شهر إضافي وسط إجراءات تهدف لكبح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، في تغريدة عبر تويتر، أن قيود السفر غير الضرورية بين البلدين ستظل سارية حتى 21 يونيو 2021 على الأقل. وأوضح بلير أن كندا "ستستمر في بناء قراراتها على أفضل نصائح الصحة العامة المتاحة للحفاظ على سلامة الكنديين من كوفيد-19".

وتم إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة أمام السفر التقديري لأكثر من عام وتم الآن تمديد القيود 14 مرة في المجموع.

يأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد فقط من موعد انتهاء أحدث تمديد لإغلاق الحدود في 21 مايو.

يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ 29 ألفا و293 حالة، إضافة إلى تسجيل 655 حالة وفاة.