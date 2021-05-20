فتحي عبد الوهاب ينعي سمير غانم: ربنا يرحمك يا حبيبي

نعى الفنان فتحي عبد الوهاب الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشر عبد الوهاب صورة للفنان الراحل عبر حسابه علي "فيسبوك" وكتب: "ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويصبر كل حبايبك".

يذكر أن الفنان القدير سمير غانم قد توفي، مساء اليوم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين العظماء المصريين والعرب.