عمرو جمال يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك

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أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك. ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

ووضع عبدالحميد بسيوني الثنائي عمرو جمال وأحمد سمير في الهجوم للضغط على دفاعات الزمالك، كما سيعتمد على عمرو مرعي من على دكة البدلاء في الشوط الثاني إذا احتاج الأمر.

ويدخل طلائع الجيش هذه المباراة محتلا المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في صدارة المسابقة برصيد.

وضم تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: علي الفيل، خالد سطوحي، أحمد علاء، محمد ناصف.

الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، إسلام محارب.

الهجوم: أحمد سمير، عمرو جمال، فرانك ستيفن.

دكة البدلاء: محمد شعبان، عمرو مرعي، إسلام جمال، حسن مجدي، أحمد هاني، زولا، فرانك ستيفن، علي الزاهدي، محمد شحاتة.