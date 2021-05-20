محلل: مصر استطاعت أن تقود الجهود الدولية سياسيا نحو التهدئة في غزة

قال أشرف عكة، المحلل السياسي بالشأن الفلسطيني، إن مصر استطاعت أن تقود الجهود الدولية سياسيا نحو التهدئة في غزة، لافتا إلى أهمية الدور المصري في عملية وقف إطلاق النار.

وأضاف المحلل السياسي بالشأن الفلسطيني، في حديثه لقناة "الغد"، أن مصر لعبت دورا مؤثرا في عملية وقف إطلاق النار حتى لو كان من قبل طرف واحد، مشيرا إلى تراجع دور إسرائيل على المستوى العالمي والدولي وعزلتها بين دول العالم. كما أكد المحلل السياسي بالشأن الفلسطيني، أن إسرائيل فشلت في مواجهة المقاومة الفلسطينية، مثمنا دور مصر في الوصول لهذه المرحلة الحالية ووقف العدوان على غزة، ثم مبادرة إعمار غزة والانتقال لعملية سياسية وإحياء مسار السلام بالمنطقة.

كما ثمن المحلل السياسي بالشأن الفلسطيني، الدور الفرنسي الأردني بقيادة الدولة المصرية في وقف إطلاق النار، موضحا أنها لابد وأن تكون نقطة ارتكاز لإحياء عملية السلام، لافتا إلى أن هذا الأمر بمثابة خسارة لحكومة بنيامين نتنياهو واليمن المتطرف في إسرائيل الذي فشل أمام المقاومة الفلسطينية.

وشدد المحلل السياسي بالشأن الفلسطيني، على أن تكون هذه المرحلة جديدة بقيادة مصر في رسم عملية جديدة من المفاوضات وفتح مسارات سياسية جديدة.