 حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 12:37 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 12:37 ص

شهدت مدن وقرى كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشرف جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس على إزالة التعدى الواقع على الأرض الزراعية بمساحة 1120 مترا، بناحية جمعية استصلاح الأراضى بقرية برنبال، بالتعاون مع قوة من مركز شرطة مطوبس، كما تم إزالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٨٠ متر تابع جمعية برنبال الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي قلين.. شهد على سلامة ، رئيس المركز إزالة تعديات على أملاك الدول، بتنفيذ ٣ قرارات إزالة من على ملعب عزبة أبو الجدايل بميت الديبة بقلين.

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