تأهل علي فرج لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات

نجح علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف 1 عالميًا في حجز تذكرة الصعود للدور النصف نهائي لبطولة العالم للإسكواش ، بعد تفوقه على نظيره مروان الشوربجي المصنف ٩ على مستوى العالم في مباراة الربع النهائي، في مباراة شرسة استمرت 39 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-5) (11-7).

وانطلقت بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، وذلك خلال الفترة بين 13 إلى 22 مايو الجارى بمشاركة 13 لاعب من أندية وادى دجلة، وتقام البطولة لأول مرة في تاريخها بمتحف الحضارة بالقاهرة، مصر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 550 آلاف دولار للرجال و مثلها للسيدات.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.