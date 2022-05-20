الهجرة تتواصل مع الجالية المصرية بأوكرانيا ودول الجوار لمتابعة أوضاعهم

- السفير عمرو عباس: استمرار عمل غرفة العمليات المخصصة لمتابعة موقف الجالية في أوكرانيا

- المشاركون يقدمون الشكر لوزارة الهجرة للتواصل المستمر معهم منذ بداية الأزمة

عقد السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لشئون الجاليات، لقاءا عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من الجالية المصرية في أوكرانيا والدول الجوار للاطمئنان ومتابعة أحوالهم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.



في بداية اللقاء، رحب السفير، بالمشاركين من الجالية المصرية بأوكرانيا، مؤكدا استمرار عمل غرفة العمليات التي تم تخصيصها لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، كما أنها على تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين، مثمنًا دور أحمد السعيد نائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا.



وقال عباس إن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار توجيهات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



ومن جانبه، قدم أحمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الشكر للقيادة السياسية وللسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على التواصل المستمر ودعم الجالية المصرية منذ بداية الأزمة واهتمام الدولة المصرية وهو ما نلمسه من أول يوم، مشيرًا إلى أن الوضع في أوكرانيا يختلف من مدينة لمدينة أخرى من حيث شدة الاشتباكات، وأن أفراد الجالية المصرية موزعين على أغلب المدن والكثير منهم في مدن الوضع بها مستقر إلى حد ما.