السيطرة على حريق شقة سكنية دون إصابات في الوراق

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمحل الحريق، وسيارتي اسعاف تحسابا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.