بشار الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل كي تبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، تعازيه إلى المرشد الإيراني علي خامنئي وللحكومة والشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وأكّد الأسد، في رسالة تعزية أوردتها الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، على تضامن سوريا مع إيران ومع عائلات الراحل ورفاقه، معرباً عن "بالغ الأسف والمواساة لهذا الحادث الأليم والفقد الكبير الذي نجم عنه".

وقال الأسد إن "إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسئولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب".

وأضاف: "لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سوريا وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سوريا محطة مهمة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن اليوم الاتنين، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن المروحية أيضا إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسئول فني.