 مجلس صيانة الدستور الإيراني: محمد مخبر نائب الرئيس الراحل يتولى مهامه بعد موافقة خامنئي - بوابة الشروق
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مجلس صيانة الدستور الإيراني: محمد مخبر نائب الرئيس الراحل يتولى مهامه بعد موافقة خامنئي

وكالات
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 12:38 م

عقد مجلس الحكومة الإيرانية اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، طحان نظيف، في بيان، إنه وفقا للدستور الإيراني يجب أن يتولى النائب الأول للرئيس محمد مخبر مهام الرئيس، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار نظيف إلى أن ذلك يعتمد على موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، موضحا أنه على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوما.

وأوضح أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران يجب أن ينالوا موافقة مجلس صيانة الدستور، ثم يكون انتخاب الرئيس من قبل الشعب من بين المرشحين.

وجاء تأكيد مصرع الرئيس الإيراني بعد نحو 15 ساعة من إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تقله ووزير خارجيته وعدد من المسئولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

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