الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود وكورسك خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "وسائل الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية من بينها خمسة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود واثنتين فوق أراضي مقاطعة كورسك".