لبنان يعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع الرئيس الإيراني وعدد من المسئولين

أعلن لبنان، اليوم الاثنين، حداداً رسمياً لثلاثة أيام بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان إثر تحطم مروحية كانت تقلهم على حدود إيران مع محافظة أذربيجان الشرقية.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان "الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي"، وفقاً لنص المذكرة.

وكانت "تسنيم" قد أعلنت، اليوم الاثنين، مصرع رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا مصرع الرئيس ووزير الخارجية بتحطم المروحية.

وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسئول فني.