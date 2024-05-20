محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدِ على أراضي زراعية وبناء مخالف بـ4مراكز في المحافظة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز أبوتيج وأسيوط والقوصية وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة، بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ"رؤساء الوحدات القروية، ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات، وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لحالتي تعدي بمركز أسيوط، حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي بقرية منقباد على مساحة 80 مترا، وفك شدة خشبية لسقف الأول العلوي بقرية المطيعة خلال حملة برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط، وبمشاركة مختصين الزراعة والتنظيم ومسئولي الإزالات بالقرية، فضلاً عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض أملاك الدولة على مساحة 600 متر تقريباً بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج، خلال حملة برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة القوصية، وإزالة فورية لحالة تعدي بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، خلال حملة بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وبمشاركة رباح حمدي الميري رئيس الوحدة المحلية ببني قرة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية، بالإضافة إلى إزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع سور الأزهر في منطقة الوليدية التابعة لحي شرق، خلال حملة برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابرهيم نائبي رئيس الحي، وبمشاركة قسم اشغالات الحي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.