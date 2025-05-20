الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعة

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية توم فليتشر، من أن نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة يواجهون خطر الموت خلال الساعات الـ48 المقبلة، إذا لم يُسمح بدخول مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع المحاصر.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، قال فليتشر إن خمس شاحنات مساعدات فقط دخلت غزة يوم الاثنين، واصفاً هذا الرقم بأنه «نقطة في بحر» بعد حصار استمر 11 أسبوعاً فرضته إسرائيل.

وأوضح أن تلك الشاحنات لم تصل بعد إلى المجتمعات الأشد حاجة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن الأمهات غير قادرات على إطعام أطفالهن بسبب تفشي سوء التغذية.

وأضاف المسئول الأممي: «نخاطر بكل شيء لإيصال طعام الأطفال. هناك 14 ألف رضيع معرضون للموت، ونأمل أن نتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن منهم خلال اليومين المقبلين».

تصريحات فليتشر جاءت بعد بيان مشترك أصدرته المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، دانت فيه سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة، واعتبرت أن المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها «غير كافية تماماً».

وهددت الدول الثلاث باتخاذ «إجراءات ملموسة» ما لم تُرفع القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الإنسانية.

وأعرب فليتشر عن ترحيبه بما وصفه بـ«التصعيد الواضح في المواقف الدولية»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تسعى إلى إدخال 100 شاحنة مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع اليوم، محملة بأغذية أطفال ومواد غذائية أساسية، مشدداً على ضرورة «إغراق غزة بالمساعدات لإنقاذ الأرواح».