 مقتل السكرتيرة الشخصية لعمدة مكسيكو سيتي ومستشارها في هجوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 مايو 2025 8:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل السكرتيرة الشخصية لعمدة مكسيكو سيتي ومستشارها في هجوم

مكسيكو سيتي (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:28 م

ذكرت السلطات المكسيكية، أن مسلحين على متن دراجة نارية قتلوا السكرتيرة الشخصية لعمدة مكسيكو سيتي ومستشارها في حي بوسط العاصمة اليوم الثلاثاء.

وتشغل العمدة كلارا بروجادا ثاني أرفع منصب في البلاد بعد الرئيسة كلاوديا شينباوم، وهما حليفتان في حزب مورينا.

وقالت بروجادا في بيان إن سكرتيرتها خيمينا جوزمان ومستشارها خوزيه مونيوس لقيا حتفهما في حي موديرنا. ويتم التحقيق في دافع الجريمة.

ونعت شينباوم القتيلين وقالت في إيجازها الصحفي الصباحي إنه لن يكون هناك إفلات من العقاب.

وكانت شينباوم تشغل منصب عمدة مكسيكو سيتي قبل فوزها في انتخابات الرئاسة العام الماضي


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