يائير جولان: إسرائيل تقتل الأطفال كهواية وستصبح منبوذة بين الأمم

شن رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي، يائير جولان، هجوما شديدا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إنها تقتل الأطفال كهواية، مشيرا إلى أن تل أبيب ستصبح منبوذة بين الأمم.

وصرح جولان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مقابلة مع إذاعة "كان بيت" الإسرائيلية بأن "إسرائيل في طريقها لتصبح دولة منبوذة بين الأمم"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف جولان أن "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا بتهجير السكان".



وتابع أن "الحكومة الإسرائيلية مليئة بأشخاص حاقدين، يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة الدولة في أوقات الطوارئ".

وتأتي تصريحات جولان في وقت تناقش فيه الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.