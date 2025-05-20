 ترامب يحث الجمهوريين المنقسمين على الاتحاد خلف مشروع قانون خفض الضرائب - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 مايو 2025 8:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب يحث الجمهوريين المنقسمين على الاتحاد خلف مشروع قانون خفض الضرائب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:42 م

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في الكونجرس، على التخلي عن خلافاتهم بشأن مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه وتمريره، مستخدما كلمات مشجعة ونبرة حادة أيضا بخصوص الحزمة المؤلفة من تريليونات الدولارات المعرضة لخطر الانهيار قبل تصويت مزمع في الأسبوع الجاري.

وحذر ترامب الجمهوريين اليوم الثلاثاء من المساس ببرنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" بالاستقطاعات، وطلب من نواب الكونجرس عن ولاية نيويورك أن ينهوا خلافاتهم بشأن خفض محلي أكبر للضرائب في تراجع عن تعهد قطعه أثناء حملته الانتخابية.

وانتقد الرئيس واحدا على الأقل من رافضي المشروع الجمهوريين باعتباره "يحاول التأثير في الجماهير" ووصف أي شخص لا يدعم مشروع القانون بأنه سيكون "أحمقا".

وقال ترامب لدى خروجه من الجلسة: "لدينا وحدة لا تصدق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريد".


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