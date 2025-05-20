نجح المصري الدولي عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، في مصالحة جماهير فريقه بعد إخفاقه في تسديد ركلة الجزاء أمام كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد، حيث أحرز هدفا عالميا في شباك بورنموث بالجولة 37 من البريميرليج.

مرموش تسلم الكرة من كوفاسيتش وانطلق نحو المرمى ومن خارج المنطقة صوب تصويبة رائعة وقوية، سكنت شباك بورنموث بالدقيقة 14 ولم يستطع حارس الضيوف من التعامل معها لقوتها والزاوية الصعبة التي سكنتها.

يذكر أن مرموش يقدم مستويات جيدة منذ انتقاله إلى السيتي في يناير الماضي، حيث لعب 18 مباراة في كل المسابقات سجل خلالهم 7 أهداف وصنع ثلاثة.